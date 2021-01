Coronavirus: a Rimini i contagi tornano vicini a quota 200, in regione calo ricoveri

Attualità

Rimini

| 16:23 - 23 Gennaio 2021

Bollettino Covid 23 gennaio 2021.



Tornano a salire i contagi da nuovo coronavirus nel riminese: 188, con 97 sintomatici e 91 asintomatici. Contagi comunque in calo: in sei giorni di questa settimana sono stati 844, media di 141 contagi al giorno. Rimangono stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre i decessi comunicati per il nostro territorio sono tre, due donne di 80 e 83 anni, un uomo di 88 anni. In regione sembra confermato il trend di calo dei decessi (33) e dei nuovi casi, 1.310 su un totale di 24.676 tamponi (tasso di positività 5,3%). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.756 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 149.419.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 50.732 (-479 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 48.125 (-464), il 94,9 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 217 (-3 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.390 quelli negli altri reparti Covid (-12, 4,7% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (+1), 15 a Parma (-1), 19 a Reggio Emilia (+1), 42 a Modena (-1), 41 a Bologna (numero invariato rispetto a ieri), 13 a Imola (-1), 26 a Ferrara (-1),12 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (-1) e 26 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA : 17.878 a Piacenza (+82 rispetto a ieri, di cui 49 sintomatici), 14.809 a Parma (+70, di cui 41 sintomatici), 27.893 a Reggio Emilia (+176, di cui 59 sintomatici), 37.183 a Modena (+192, di cui 143 sintomatici), 41.380 a Bologna (+229, di cui 150 sintomatici), 6.579 casi a Imola (+26, di cui 16 sintomatici), 11.894 a Ferrara (+127, di cui 38 sintomatici), 15.948 a Ravenna (+83, di cui 42 sintomatici), 7.715 a Forlì (+64, di cui 46 sintomatici), 8.760 a Cesena (+73, di cui 50 sintomatici) e 19.196 a Rimini (+188, di cui 97 sintomatici).