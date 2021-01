Fusione fiere Rimini-Bologna, Ieg: "progetto sarà comunicato prima possibile"

Attualità

Rimini

| 15:34 - 23 Gennaio 2021

Rimini Fiera.

Alla luce della decisione della Regione Emilia-Romagna di entrare in maniera decisa nel progetto di integrazione tra le fiere di Rimini e Bologna impegnandosi ad accrescere la propria partecipazione al capitale sociale e a sostenere il progetto industriale della nuova realtà, Ieg-Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza e BolognaFiere "si adopereranno sin da subito per predisporre la documentazione necessaria che tenga conto di quanto comunicato dai soci nonché delle attività già svolte" negli scorsi mesi. E' quanto si legge in una nota di Ieg, secondo cui "il progetto" di fusione "sarà comunicato al mercato e sottoposto all'approvazione degli azionisti di Ieg e BolognaFiere quanto prima possibile e compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti". Il progetto di integrazione tra Italian Exhibiton Group, già quotata a Piazza Affari e BolognaFiere è stato reso noto lo scorso 15 ottobre.