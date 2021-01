Contro il traffico di animali donati lettori microchip alla Polizia Stradale di Rimini

Cronaca

| 14:40 - 23 Gennaio 2021

Un controllo della Polizia sSradale.



L'associazione D.N.A. (Difesa Natura Animali Ambiente), sezione di Rimini, ha donato alla Polizia Stradale due apparecchiature elettroniche destinate alla lettura dei microchip per la tracciabilità degli animali. Grazie a questi dispositivi saraà possibile ottenere tutte le informazioni relativa a un animale, risalendo in tempo reale ai dati del proprietario, informazioni utili anche alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento CE 1-2005 per la protezione degli animali durante il trasporto.