Malore improvviso mentre è a caccia nelle campagne: corsa in ospedale

Cronaca

Sarsina

| 14:26 - 23 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Un malore, poi l'allarme al 118 e la corsa in ospedale. E'quanto accaduto sabato mattina nella frazione di Ranchio a Sarsina, durante una battuta di caccia. Ad avvisare i soccorritori sono stati i compagni, che resosi conto della situazione, hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna. I sanitari, presenti sul posto con un'ambulanza, hanno preso in carico il paziente trasportandolo presso l’ospedale 'Bufalini' di Cesena per le cure necessarie.