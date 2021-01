Rimini generosa: 62.000 euro dalla raccolta di Club 41 per l'ospedale Infermi

Sanità

Rimini

| 13:52 - 23 Gennaio 2021

Il Club 41 Rimini, attraverso l'impegno del suo oresidente Daniele Pozzi e di tutti i soci del club, ha promosso una raccolta fondi iniziata a Aprile 2020 a favore del sistema sanitario locale. "Abbiamo voluto aiutare la realtà ospedaliera del nostro territorio, in particolare il reparto di pneumologia dell'Ospedale Infermi di Rimini, diretto dal Dr. Luigi Lazzari, che con il suo staff ha combattuto per mesi una battaglia contro il tempo", spiega una nota del Club 41. La partecipazione alla raccolta fondi è stata molto estesa: in pochi mesi sono stati raccolti oltre 62.000 euro, destinati all'acquisto di macchinari per il reparto di pneumologia dell'Ospedale Infermi di Rimini, veicolati tramite l'Associazione Rimini Ail.