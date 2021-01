Ladro di biciclette fermato prima del colpo. Sul telefono le foto di tante bici

Cronaca

Rimini

| 13:42 - 23 Gennaio 2021

Un 38enne magrebino è stato denunciato per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un costoso smartphone del quale non ha saputo giustificare il possesso. Il giovane è stato fermato all'una e trenta di questa notte (tra il 22 e il 23 gennaio) dalla Polizia in via dei Mille, in quanto sorpreso ad armeggiare furtivamente attorno a una bicicletta incatenata a un palo della luce. Dall'analisi del telefono sono spuntate numerose foto di bici, scattate in varie zone del riminese, e alcune chat su Whatsapp attraverso le quali il 38enne scambiava informazioni riguardanti il commercio delle stesse. A seguito degli accertamenti in Questura, è risultata, da parte del nordafricano, anche l'inottemperanza a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini e relativo ordine del Questore di abbandonare lo Stato italiano.