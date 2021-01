Poggio Torriana: un video realizzato da sei studenti per celebrare il giorno della Memoria

Attualità

Poggio Torriana

| 12:52 - 23 Gennaio 2021

Cancello di Auschwitz.



Come da tradizione il comune di Poggio Torriana aderisce alle celebrazioni poste in essere in occasione della Giornata della Memoria che quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia attualmente in corso, si svolgeranno con modalità on-line. Per l'anno scolastico 2020-2021, l’associazione Deina ed il Centro Pace di Cesena hanno proposto all’ amministrazione un nuovo progetto, che sostituisce il viaggio d’istruzione ad Auschwitz, con un percorso formativo, con forte valenza educativa e storica. Hanno aderito al progetto 6 ragazzi residenti a Poggio Torriana.



L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a collegarsi, mercoledì 27 gennaio, con la pagina facebook del Comune e i profili Instagram e facebook delle Associazioni Deina e Centro Pace Cesena dove sarà possibile assistere ad un video partecipativo della durata di circa 30 minuti che vedrà come protagonisti i giovani tutor del progetto “Promemoria Auschwitz 2021”. A loro è stato chiesto di guardare al Giorno della Memoria provando a capire se questa data del nostro calendario li riguardasse da vicino e in che modo avesse a che fare con le loro piccole e grandi responsabilità di fronte al tempo presente. "Proveremo, in questo modo, a costruire una narrazione collettiva dell’impegno del nostro territorio a sostenere Promemoria Auschwitz e a diffonderne valori e contenuti tra i cittadini", spiega l'amministrazione comunale di Poggio Torriana, che invita ogni cittadino a condividere il video sul proprio profilo Facebook, accompagnandolo con una propria riflessione.