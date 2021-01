Turismo sportivo e non solo: Cattolica al lavoro per un nuovo piano marketing

Turismo

Cattolica

| 12:48 - 23 Gennaio 2021

Il sindaco Mariano Gennari.



Pianificazione e gestione turistica sono le tematiche al centro del primo di una serie di incontri che si è svolto l'altro ieri (giovedì 21 gennaio) e che ha coinvolto l'amministrazione comunale di Cattolica, Uni.Rimini e i membri della Consulta Turistica ed Attività Economiche. Tra i relatori il Prof. Massimo Giovanardi, professore associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, esperto di branding territoriale e destination marketing e responsabile scientifico del progetto. L’amministrazione comunale affronterà così nei prossimi sei mesi, grazie al supporto scientifico dal Cast (Centro Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna), un percorso in tre fasi, finalizzato allo sviluppo di un piano di marketing strategico turistico della città, puntando in particolar modo sul turismo sportivo.