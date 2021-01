Morciano: intervento di sistemazione dell'area del centro studi

Attualità

Morciano

| 12:41 - 23 Gennaio 2021

Messa in sicurezza e riqualificazione dei marciapiedi e delle fermate degli autobus che si trovano in prossimità del polo scolastico con abbattimento delle barriere architettoniche. E' quanto prevede il nuovo progetto, varato dall'amministrazione comunale di Morciano, per la sistemazione dell'area di Largo Centro Studi, che ogni giorno accoglie centinaia di studenti. L'intervento, del valore di 57.000 euro, sarà realizzato da Anthea.



LA SITUAZIONE ATTUALE I marciapiedi e più genericamente l'intera area di Largo Centro Studi costituita dalle fermate degli autobus e dall'ingresso al polo scolastico di istruzione superiore, si presenta in pessime condizioni di manutenzione a causa del sollevamento del piano di calpestio in asfalto, causato delle radici degli alberi di pino ubicati nell'attiguo giardino dell'istituto scolastico. Inoltre, l'organizzazione degli spazi evidenzia una configurazione ormai datata, che risulta non essere più confacente alle attuali esigenze dell'utenza scolastica, sia in termini di funzionalità che di adeguatezza ai volumi di affluenza che quotidianamente interessano e transitano in tale area.



GLI SVILUPPI Il progetto prevede l'eliminazione della attuale corsia riservata agli autobus non più utilizzata e la demolizione dell'asola sopraelevata di attesa delle fermate, troppo piccola e poco funzionale. Al loro posto verrà realizzato di un ampio marciapiede attiguo all'ingresso del polo scolastico della larghezza di 7,65 m., che accoglierà anche le fermate degli autobus. Le ampie dimensioni del nuovo marciapiede, più che doppie rispetto a quello esistente, risulteranno così adeguate alla funzionalità e ai volumi di affluenza degli utenti che transitano in tale area. Il marciapiede sarà pavimentato in masselli autobloccanti in calcestruzzo: la parte a ridosso della recinzione del polo scolastico, dove è presente un filare di grandi ini, in mattonelle di calcestruzzo drenante, mentre la parte verso la strada, dove sono ubicate le fermate degli autobus, in listelloni di betonella, delle dimensioni di 61 x 7,6 cm., in un mix di colori artico, grigio e tabacco. In corrispondenza delle due fermate degli autobus, saranno collocate le pensiline di attesa. Verranno messi a dimora anche 4 alberi Carpinus Betulus.