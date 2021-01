Gruppo Financo proprietario di Misano World Circuit entra nel settore delle energie da fonti rinnovabili

Attualità

Misano Adriatico

| 12:36 - 23 Gennaio 2021



Il gruppo Financo di proprietà della famiglia Colaiacovo, holding a cui appartengono tra le altre società come Colacem, Colabeton, Misano World Circuit, Domicem, CAT, Tracem, Park Hotel ai Cappuccini, Poggiovalle, entra nel settore delle energie rinnovabili con GreenFin Energy S.r.l.

La società nasce in partnership tra il Gruppo Financo (80%) ed Ecosuntek (20%) che opera da anni, con competenze avanzate, nel comparto energia da fonti rinnovabili.

"Questa collaborazione – dichiara il neo Presidente Luca Colaiacovo, che presiede anche Misano World Circuit – si presenta con un grande potenziale. I nostri investimenti saranno in forte coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea in tema di transizione energetica. Il Gruppo Financo ha disponibilità di superfici rilevanti ideali per ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Faremo crescere al nostro interno tecnologie ed esperienze utili anche alla produzione di cemento (core business del Gruppo Financo), attività notoriamente energivora. Lo sviluppo in questo ambito apre scenari interessanti per il futuro, come quello che prospetta l'uso dell'idrogeno verde".