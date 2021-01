Riccione: a spasso per la città con oltre 40 grammi di droga, in manette 24enne

Cronaca

Riccione

| 11:00 - 23 Gennaio 2021

La droga e il denaro sequestrato.

Si aggirava per le strade di Riccione tranquillamente, ma addosso aveva cocaina e marijuana. E’ finito in manette nella serata di ieri un 24enne, di origini albanesi, operaio, con alcuni precedenti per furto risalenti all’età minorile, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

I carabinieri, dopo un lungo servizio di pedinamento, lo hanno bloccato per un controllo, nele tasche aveva 41 grammi di cocaina e 1,5 grammi di marijuana.

Senza opporre alcuna resistenza, l’uomo, confermando il sospetto degli inquirenti, ha ammesso di spacciare la droga per arrotondare. Così i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione in Montescudo dove hanno rinvenuto 6.500 euro circa, in banconote di piccolo taglio, risparmi accumulati grazie agli introiti dell’attività illecita.

Immediatamente dichiarato in arresto, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della tenenza in attesa delle celebrazione del rito direttissimo.