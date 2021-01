VIDEO Droga tra Belgio e Italia, sequestrati 14 kg cocaina, due arresti a Rimini e a Pesaro

Cronaca

Rimini

09:44 - 23 Gennaio 2021

Due persone sono state arrestate a Rimini e a Pesaro, stavano trasportando droga dal Belgio all'Italia, attraverso la Germania e la Francia. Sequestrati 14 chili di cocaina. I carabinieri, nell'ambito di un'attività di cooperazione internazionale di polizia, hanno sequestrato l'ingente quantitativo di cocaina ed eseguito due mandati di arresto europeo nei confronti di due uomini di origine albanese appartenenti a un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti.

L'operazione è stata condotta nella prima mattinata dai carabinieri dei comandi provinciali di Rimini e Pesaro Urbino, su mandato della polizia giudiziaria federale belga. L'attività, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna ed Ancona, ha portato all'arresto di una coppia albanese residente a Riccione e al rinvenimento di 14 chili di cocaina, occultata nel Pesarese.



Lo scorso dicembre la polizia giudiziaria federale di Halle-Vilvorde (nord-est di Bruxelles), indagando sull'omicidio di un cittadino albanese per una partita di droga, aveva smantellato una rete di trafficanti di cocaina con base a Grimbergen. Le numerose perquisizioni tra Anversa, Bruxelles e a Halle-Vilvorde, avevano portato all'arresto di 11 persone, 9 uomini e due donne e al sequestro di 20 chili di cocaina, denaro contante e veicoli. Sfuggiti all'arresto in Belgio, proprio la coppia arrestata a Riccione. Gli investigatori seguendo i flussi di denaro e di cocaina hanno ricostruito la rete di approvvigionamento dei trafficanti: la cocaina purissima arrivava direttamente dalla Colombia in nave fino ad Andorra stoccata in Belgio e spedita in Italia nel Milanese, in Romagna, nella provincia di Pesaro Urbino e poi fino a Roma.



Secondo i carabinieri, proprio il cittadino albanese residente a Riccione con la moglie e dei figli minori, simulando viaggi di famiglia, con un'utilitaria avrebbe effettuato numerosi trasposti. L'auto del trafficante è stata posto sotto sequestro a Riccione, così pure quella rinvenuta a Pesaro, dove nel doppio fondo del sedile del passeggero i carabinieri hanno trovato 14 chili di cocaina.