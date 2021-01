Emilia Romagna resta zona arancione: cala indice Rt, ma ancora rischio moderato

Attualità

Rimini

| 20:13 - 22 Gennaio 2021

Emilia Romagna in zona arancione.

Un’altra settimana in Zona arancione: nell’ambito del contrasto alla pandemia da Coronavirus, il governo nazionale conferma la fascia di rischio moderato per l’Emilia-Romagna. E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia del Ministero della salute, considerando l’indice Rt, il tasso di occupazione in terapia intensiva e il trend settimanale dei contagi. Secondo l'ultimo monitoraggio infatti l'Emilia Romagna ha un indice Rt di 0,97 (in calo rispetto all'1,13 di venerdì scorso), sotto la soglia dell'1 quindi: vuol dire che in linea teorica ogni positivo al Coronavirus contagia meno di una persona. Ed è tra le undici regioni a rischio moderato.

Dunque si dovrà attendere ancora un po’ prima del ritorno in Zona gialla e del conseguente allentamento delle misure restrittive.