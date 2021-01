Sport

Rimini

| 17:34 - 22 Gennaio 2021

Il Rimini FC rende noto che a seguito del ciclo di tamponi antigenici effettuato questa mattina sull’intero gruppo squadra per l’individuazione della positività al Covid 19, tutti i tesserati sono risultati negativi (rimane ancora in sorveglianza uno degli atleti risultato positivo al precedente controllo). Pupeschi è rintrato in gruppo, potrebbe essere disponibile per la trasferta contro la Bagnolese. Venerdì lavoro a parte per Sambou. Domenica mancheranno Canalicchio, Lugnan, Capicchioni.