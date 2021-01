Morciano: l'Istituto Superiore Gobetti supera il tetto dei 1000 iscritti

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:13 - 22 Gennaio 2021

Istituto Gobetti di Morciano.

Traguardo importante per l'istituto superiore 'Gobetti' di Morciano di Romagna. A partire dal prossimo anno scolastico, 2021-2022, verrà infatti sfondato il tetto dei 1.000 iscritti. Risultato che pareva irraggiungibile fino a non più di tre anni fa, con le nuove iscrizioni che nell'anno precedente avevano subito un periodo di stagnazione. Decisiva, in tal senso, è stata l'introduzione dei due nuovi indirizzi liceali, quello linguistico e quello delle scienze umane, che hanno fatto da traino anche agli altri corsi attivi presso il polo scolastico morcianese, che negli ultimi tre anni hanno registrato incrementi anche del 100 per cento rispetto all'anno precedente. A fronte dell'aumento considerevole delle iscrizione, la scuola ha già richiesto all'amministrazione comunale di poter usufruire di spazi aggiuntivi. L'attivazione dei licei, si ricorderà, era stata promossa nel 2017 dalla Giunta comunale del sindaco Giorgio Ciotti e dalla dirigenza scolastica del 'Gobetti' in sede di Conferenza provinciale di coordinamento, con successiva ratifica da parte della Regione Emilia – Romagna. Alla base di questa scelta vi è stato uno studio approfondito di quelle che erano le esigenze derivanti dal mercato del lavoro ma anche delle problematiche sollevate dagli studenti e dalle loro famiglie. Un lavoro sinergico che, a distanza di 3 anni, ha portato risultati davvero importanti.