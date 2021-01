Coronavirus: a Rimini contagi sotto quota 100, tre decessi e -2 ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 17:03 - 22 Gennaio 2021

Il bollettino di venerdì 22 gennaio.



A Rimini contagi sotto quota 100 (97), con prevalenza di asintomatici (54) sui sintomatici (43) e calo dei ricoveri in terapia intensiva: -2, per un totale di 26 pazienti. Tre i decessi che riguardano il nostro territorio (tre donne di 68, 79 e 94 anni), 40 nel resto della regione, che ha registrato 1347 nuovi casi su un totale di 21.709 tamponi (tasso di positività del 6,2%). Dei nuovi casi, 569 sono asintomatici e 778 sintomatici. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.130 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 147.663. Infine, scende l'indice di trasmissibilità, l'Rt regionale, che questa settimana in Emilia-Romagna è di 0.97, rispetto all'1.13 di venerdì scorso.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 51.211 (-826 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 48.589 (-774), il 94,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (2 in più rispetto a ieri), 2.402 quelli negli altri reparti Covid (-54).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:16 a Piacenza (uno in meno rispetto a ieri), 16 a Parma (+2), 18 a Reggio Emilia (-1), 43 a Modena (invariato), 41 a Bologna (invariato), 14 a Imola (invariato), 27 a Ferrara (+1), 12 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (+1), 6 a Cesena (+1) e 26 a Rimini (-2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA (da inizio pandemia): 17.796 a Piacenza (+65 rispetto a ieri, di cui 37 sintomatici), 14.739 a Parma (+90, di cui 56 sintomatici), 27.717 a Reggio Emilia (+144, di cui 70 sintomatici), 36.991 Modena (+275, di cui 186 sintomatici), 41.151 a Bologna (+273, di cui 158 sintomatici), 6.553 casi a Imola (+47, di cui 25 sintomatici), 11.767 a Ferrara (+71, di cui 17 sintomatici), 15.865 a Ravenna (+110, di cui 65 sintomatici), 7.651 a Forlì (+60, di cui 47 sintomatici), 8.687 a Cesena (+115, di cui 74 sintomatici) e 19.008 a Rimini (+97, di cui 43 sintomatici).