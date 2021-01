Contributi per l'affitto: a Misano domande dal 25 gennaio

Attualità

Misano Adriatico

| 15:27 - 22 Gennaio 2021

Il vicesindaco di Misano Maria Elena Malpassi.



Saranno pubblicati lunedì sul sito web del Comune di Misano Adriatico i criteri, definiti dalla delibera di giunta regionale del 28 dicembre scorso, per accedere al Fondo della Regione Emilia-Romagna per l'accesso all'abitazione in locazione nell’anno in corso.



Potranno accedere al contributo i nuclei familiari aventi un ISEE compreso tra zero e 17.154 euro e quelli con ISEE fino a 35.000 euro che possono dimostrare di aver subito una diminuzione rilevante del reddito familiare a causa dell’emergenza Covid-19.



Le domande potranno essere consegnate a partire dal 25 gennaio 2021 e fino al 26 febbraio 2021.



I moduli per la compilazione della richiesta, insieme ai criteri e alle modalità per l’assegnazione delle risorse, saranno disponibili da lunedì sul sito del comune di Misano Adriatico www.misano.org.



Contestualmente alla definizione del bando 2021 la giunta di Misano ha approvato la destinazione di 9.000 euro di risorse del proprio bilancio per soddisfare le richieste relative al 2020 rimaste inevase.



“In questo modo – spiega il vicesindaco Maria Elena Malpassi – daremo risposta a tutte le richieste pervenute, fino a scorrere completamente la graduatoria. Delle 46 domande accolte nel 2020, infatti, 36 sono state finanziate con le risorse regionali, mentre le rimanenti 10 verranno soddisfatte anche con i 9.000 euro stanziati dall’amministrazione comunale. Un ringraziamento alla Regione per la particolare attenzione rispetto alla tematica delle politiche abitative ed in particolare per una problematica oggi ancor più sentita e che purtroppo riguarda tanti cittadini".