Il Comune di Riccione raccoglie l'invito dell'associazione Basta Plastica in Mare

Attualità

Riccione

| 15:26 - 22 Gennaio 2021

Basta Plastica in Mare.

Il Comune di Riccione ha partecipato questa mattina (22 gennaio) alla conferenza stampa organizzata dall'Associazione Basta Plastica in Mare sulle energie rinnovabili. Il Comune di Riccione ha preso parte con la partecipazione del capo di gabinetto del Roberto Cesarini. «Abbiamo risposto all’invito dell’Associazione ‘Basta Plastica in Mare’ a partecipare all’odierna conferenza stampa in cui è stato lanciato l’appello alla società ‘Energia Wind 2020’ - ha spiegato Cesarini - di ritirare il progetto dell’impianto eolico e partecipare con gli enti istituzionali alla costituzione di un ‘Commissione Tecnico Scientifica’ dedicata allo studio di azioni concrete sul nostro territorio mirate alla diffusione e sviluppo delle energie alternative e sostenibili. Come Comune di Riccione accogliamo positivamente questa iniziativa e ci rendiamo fin d’ora disponibili a partecipare al processo costitutivo della suddetta Commissione e rendiamo la nostra disponibilità ad essere soggetti attivi anche in termini economici e/o logistici».