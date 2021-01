Emilia Romagna spera in un cambio di colore per inizio febbraio

Attualità

22 Gennaio 2021

Oggi (venerdì 22 gennaio) l'Istituto Superiore di Sanità comunicherà i dati in base ai quali saranno confermate o modificate le "fasce" per ogni regione. L'Emilia Romagna rimarrà arancione, ma il calo dei contagi per questa settimana, qualora fosse confermato nei prossimi tre giorni e nella settimana successiva, potrebbe portare all'agognata classificazione in zona gialla a partire da inizio febbraio. Il ritorno in zona gialla comporta la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la possibilità per i cittadini di potersi spostare liberamente da un comune all'altro, senza autocertificazioni. Alla regione Emilia Romagna servirà quindi un Rt sotto 1 per questa e per la prossima settimana.



Aggiornamento: l'Rt della regione Emilia Romagna è sceso da 1,13 a 0,97. Tra una settimana, con un Rt inferiore a 1, la regione dovrebbe tornare zona gialla salvo non emergano criticità da altri parametri (occupazione posti letto nei reparti Covid, in terapia intensiva, ecc.).