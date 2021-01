Santarcangelo: nuovo marciapiede e un percorso pedonale per le vie Montalti e Ungaretti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 22 Gennaio 2021

Lavori in via Ungaretti a Santarcangelo.



È ormai ultimato a Santarcangelo l’intervento di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie Montale e Ungaretti. Dopo la realizzazione di nuovi posti auto, compresi quelli per disabili, il rifacimento di tratti di marciapiede in base ai criteri di accessibilità, la sistemazione dell’isola ecologica e l’adeguamento della pubblica illuminazione, l’intervento si concluderà nei prossimi mesi con la realizzazione di un percorso pedonale in calcestre che collegherà la via Ungaretti con il tratto finale di via Montale e, non appena le temperature consentiranno, con la stesura dell’asfalto e la realizzazione della segnaletica orizzontale.



Il programma dei lavori prevedeva infatti anche il rifacimento del manto stradale gravemente danneggiato dalle radici dei pini che, insieme a diversi lecci in cattivo stato di salute, sono stati abbattuti e verranno presto sostituiti con altrettanti alberi piantumati nell’area verde stessa o nelle vicinanze. Nel corso della realizzazione dei lavori si è inoltre reso necessario l’abbattimento, programmato per la prossima settimana, di ulteriori 11 pini per i quali è prevista la compensazione mediante nuove piantumazioni. I residenti hanno infatti richiesto la sostituzione degli alberi che nel corso degli anni hanno arrecato gravi danni a pavimentazioni, cancelli e recinzioni private, nonché ai sottoservizi e al manto stradale.