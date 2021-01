Lavoro: Crisi Valentini Rimini, prosegue cassa integrazione 

Attualità

Rimini

| 14:20 - 22 Gennaio 2021

Stabilimento Valentini.



Dopo il tavolo di mercoledì organizzato dalla regione Emilia Romagna, ieri (giovedì 21 gennaio) i sindacati hanno incontrato nuovamente i funzionari regionali, in merito alla crisi delle Industrie Valentini di Rimini, per discutere degli ammortizzatori sociali in scadenza il prossimo 7 febbraio. I sindacati chiedono il prosieguo della cassa integrazione straordinaria, ma soprattutto fanno appello agli imprenditori che sarebbero interessati all'acquisto dell'azienda, invitandoli a uscire dall'ombra interrompendo i tatticismi di mercato. Il rischio altrimenti è che l'azienda vada in liquidazione e sia messa all'asta. Per giovedì prossimo è stato riconvocato dalla Regione un nuovo tavolo, sempre online, per fare il punto della situazione, "augurandoci che siano arrivate delle proposte di acquisto per riprendere con la continuità aziendale", spiega il segretario generale di Fillea Cgil Rimini, Renzo Crociati.