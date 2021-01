Calcio D, tre rinforzi per il Corticella del nuovo mister Benuzzi

Sport

Rimini

| 14:11 - 22 Gennaio 2021

Pur all'ultimo posto della classifica, la matricola Corticella crede nella salvezza o almeno vuole provare a raggungerla. Il pareggio sul campo della leader Aglianese ha dato una iniezione di fiducia. Contestuialmente all'arrivo del nuovo tecnico Eugenio Benuzzi, sono stati ingaggiati tre rinforzi.

Si tratta del portiere emiliano Marco Costantino, classe ’91 dal Portuense Etrusca: nel 2018-2019 in Eccellenza al Sant'Agostino, nel 2016-2017 due presenze in C ne Modena, due anni prima altrettante alla Torres, nel 2012 nove presenze alla Valle D'Aoste. Il secondo è il centrocampista nativo di Faenza classe ’99 Nicola Ghini dalla Pianese (3 presenze), cresciuto nel settore giovanile del Bologna e poi in D al Ghivizzano (28 e un gol) e al Prato (18). Infine Leonardo Albonetti, centrocampista classe 2000 dal Forlì.