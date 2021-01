A San Marino contagi stabili: 22 nuovi casi, 40 guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:08 - 22 Gennaio 2021

Bollettino Covid 22 gennaio.



A San Marino sembra proseguire il calo della curva epidemiologica. I nuovi casi comunicati (24) sono il dato più alto degli ultimi giorni, ma a fronte di 353 tamponi: il tasso di positività è del 6,8% e si mantiene costantemente sotto il 10% (per il 20 gennaio è stato del 9,21%, nel penultimo bollettino il dato dei tamponi non era ancora completo, ci scuisamo per l'imprecisione, n.d.r.). Le guarigioni sono 40 e gli attuali positivi scendono sotto quota 200 (sono 199). Rimangono 23 i deceduti nella seconda ondata pandemica. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-1, ora sono 10), mentre sono 12 le persone seguite nel reparto Covid. In totale 22 i ricoverati, 177 le persone in isolamento domiciliare.