Attualità

Rimini

| 13:59 - 22 Gennaio 2021

Foto dell'incrocio poco illuminato.



Sulla statale 16, all' incrocio con via Coriano Montescudo, da diverso tempo i lampioni sono spenti, solo uno è funzionante. Gli automobilisti, numerosi, che si trovano a percorrere il tratto di strada, si trovano in situazione di grave disagio e pericolo. Questa la denuncia che arriva da un nostro lettore.