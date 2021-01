Fermata di Serbadone a Montefiore, accesso più sicuro grazie al nuovo percorso pedonale

Attualità

Montefiore Conca

| 12:03 - 22 Gennaio 2021

Il nuovo percorso pedonale che porta alla fermata di Serbadone.



Completata la messa in sicurezza della frazione di Serbadone, a Montefiore. Un intervento che l'amministrazione comunale ha voluto mettere in cantiere soprattutto con l'obiettivo di garantire l'incolumità dei tanti bambini che ogni mattina si recano a piedi ad attendere lo scuolabus ma anche per migliorare complessivamente la viabilità di una zona del paese densamente abitata.



In primo luogo si è provveduto alla realizzazione di un camminamento pedonale che parte dalla sede della Dolciaria fino ad arrivare alla "Bottega del Borgo”. Il nuovo percorso pedonale ha consentito in questo modo di spostare la fermata dell'autobus dal punto in cui si trovava in precedenza, nel mezzo di una curva estremamente pericolosa, al piazzale davanti alla Dolciaria. I bambini, in questo modo, possono percorrere a piedi il camminamento ed arrivare in tutta sicurezza alla fermata. L'intervento è stato completato con il posizionamento di una 'batteria' di nuovi cassonetti.