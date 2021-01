Ridimensionamento della Omcl Trenitalia a Rimini, protestano i lavoratori di via Tripoli

Attualità

Rimini

| 11:41 - 22 Gennaio 2021

La protesta di questa mattina davanti alle Officine di Trenitalia.



Protestano i dipendenti della Omcl Trenitalia di Rimini per il ridimensionamento in corso che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'Officina di via Tripoli. Per questo sindacati e dipendenti hanno indetto per venerdì mattina un presidio di protesta, al quale hanno preso parte gli assessori Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad, la consigliera regionale Nadia Rossi, la presidente dell'assemblea legislativa, Emma Petitti e Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera.



La manifestazione è stata indetta a livello regionale dalla Filt-Cgil Emilia-Romagna visto il ridimensionamento in atto dovuto alla mancata riconversione e ammodernamento dello stabilimento, una situazione che potrebbe compromettere la capacità produttiva dell'officina stessa, con la deviazione in altri siti delle attività lavorative.



«Senza il mantenimento della capacità produttiva attraverso investimenti infrastrutturali e formazione mirata, lo stabilimento di Rimini non ha futuro ed è destinato lentamente al ridimensionamento e a una potenziale chiusura» spiegano i sindacati. La manifestazione, a cui l’amministrazione comunale dà la sua solidarietà, è stata organizzata per il preoccupante percorso organizzativo-gestionale della manutenzione dei rotabili in Trenitalia in Emilia-Romagna e a Rimini.



Sottolinea Petitti: «È necessario che l'azienda confermi gli accordi presi sugli investimenti previsti e dia delle risposte concrete ai tanti timori dei lavoratori, acuiti, per di più, dallo stato di incertezza causato dalla pandemia. Ogr Rimini, insieme al sito bolognese, è una realtà preziosa e indispensabile per la competitività del nostro territorio grazie agli importanti servizi che offre, da tutelare e salvaguardare. Non possiamo permetterci ridimensionamenti, licenziamenti o mancati interventi, perché significherebbe andare a colpire al cuore un settore tanto strategico come quello della manutenzione dei rotabili e soprattutto rischiare che tante persone si ritrovino da un giorno all'altro senza un lavoro. L'assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla sta seguando con estrema cura questa vicenda, così come l'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna che rappresento, affinché questa situazione di difficoltà e precarietà si risolva nel migliore dei modi, attraverso una collaborazione costante con le rappresentanze sindacali di Filt Cgil, Cisl e Uil. L'obiettivo al quale vogliamo guardare è prima di tutto la difesa dei lavoratori e la messa in pratica degli accordi, che competerebbe un vantaggio in termini di competitività per tutti: Rimini, l'Emilia-Romagna e il Paese intero».



E interviene anche De Maria: «Mi è stata manifestata grande preoccupazione per il rispetto dell'accordo sindacale firmato a gennaio 2020 e per il rischio, in assenza di attività formative e assunzioni mirate, della messa in discussione di quel presidio produttivo. Si parla di 130 lavoratori a Bologna e 250 a Rimini. Peraltro un processo di esternalizzazione potrebbe comportare difficoltà sul piano della qualità del servizio e della sicurezza. Presenterò in merito nei prossimi giorni una interrogazione parlamentare al Ministero dei Trasporti».



La consigliera Rossi ha seguito la vicenda «dal principio, con un'interrogazione risalente a novembre presentata in giunta chiedendo il rispetto degli accordi aziendali. Risposte che non sono ancora arrivate. Non possiamo mollare la presa, la priorità assoluta è la salvaguardia dei posti di lavoro».