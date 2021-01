Sfratto di fondazione Cetacea, Zamboni di Europa Verde "Il Comune garantisca la soluzione"

Attualità

Riccione

| 11:37 - 22 Gennaio 2021

La capogruppo di Europa Verde in assemblea regionale Silvia Zamboni interviene a sostegno della Fondazione Cetacea di Riccione, “sfrattata” con un’ordinanza del Comune dall’attuale sede mentre la nuova, oltre ai tempi lunghi di assegnazione, è stata giudicata strutturalmente inadeguata ad ospitare le attività della Fondazione. Non solo: da notizie di stampa si apprende che i dirigenti dell’ente proprietario dell’ipotizzata nuova sede non sarebbero mai stati contattati e informati del possibile trasferimento. Nel frattempo, l’ordinanza, immediatamente esecutiva, impedisce al personale della Fondazione di accedere ai locali per prendersi cura delle nove tartarughe marine attualmente sottoposte alle cure successive al loro salvataggio.



«Chiedo agli organi competenti della Regione di intervenire con urgenza per fare chiarezza sulla situazione creata dall’ordinanza di sgombero, così da garantire la tutela degli animali e consentire il proseguimento della meritoria attività. Non tralasceremo alcuno strumento possibile d’intervento per sostenere la Fondazione, un fiore all’occhiello della nostra regione, che da più di trent’anni conduce attività di ricerca e con dedizione opera in difesa di tartarughe e cetacei feriti e/o spiaggiati nel nord Adriatico».