Pallavolo, il Retina Cattolica volley esordisce in serie B2

| 10:46 - 22 Gennaio 2021



Per il Retina Cattolica Volley è arrivato il momento dell'esordio in serie B2. Appuntamento sabato pomeriggio alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Cattolica contro Bcc Fano-Pedini Pu. La formazione di Cattolica è stata inserita nel Girone I. L'incontro si giocherà a porte chiuse in seguito alle misure anti-covid e si potrà seguire in diretta sulla pagina facebook del Cattolica Volley.



"Finalmente si torna in campo dopo quasi un anno di stop - dice il coach Matteo Costanzi - Questo per il Cattolica Volley è il primo anno di serie B2, siamo in una stagione anomala, le variabili saranno tantissime. E anche la fortuna avrà il suo peso. Conterò come sempre sulla forza del gruppo, lo zoccolo duro dell'anno scorso è rimasto pressochè intatto, sono ragazze che si conoscono bene, un gruppo di guerriere. E anche le nuove arrivate sono quelle che cercavamo, si sono amalgamate bene, hanno acquisito la mentalità del Cattolica Volley. Sabato esordio contro il Lucrezia, quasi un derby, squadra esperta, con giocatrici come Talevi, Giuliodori e Pamic, che hanno calcato campionati di categorie superiori, Giuliodori e Talevi anche la Serie A2, orchestrate da una palleggiatrice, Michela Montesi, di ottime qualità. In panchina hanno tante giovani, una squadra tosta, ma così come lo sono tutte le altre formazioni di questo girone. Con rammarico, oltre ad esserci allenati a singhiozzo, non avremo la rosa al completo, in quanto mancheranno due ragazze. Ma proveremo a divertirci e far divertire chi ci seguirà dalla diretta facebook. Il pubblico non potrà essere presente e a noi ci mancherà tanto perchè era un po' la nostra arma in più. Speriamo di mostrare a casa una bella pallavolo, invitiamo tutti a tifare per noi".