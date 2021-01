Incidente a Bellaria, morta in ospedale l'84enne Giaconda Baldi

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:27 - 22 Gennaio 2021

L'auto incidentata.

L'anziana non ce l'ha fatta, è morta in ospedale, Giaconda Baldi aveva 84 anni: è lei la vittima del terribile incidente di martedì scorso lungo via Ravenna, in direzione nord. La donna era a bordo della sua Fiat 600 quando dopo aver perso il controllo si è schiantata contro il guard rail. Probabilmente la nebbia tra le cause, che martedì sera rendeva difficile la visuale della carreggiata. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale. Sono parse subito gravissime le condizioni della 84enne, trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Qui è rimasta poco più di 48 ore, prima della triste notizia. Giaconda Baldi sposata senza figli, lascia il marito e i nipoti: nelle prossime ore si attendono novità sulla data dei funerali.