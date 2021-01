Calcio dilettanti, CRER: Fantazzini e Credi vicepresidenti. Tutte le nomine

Sport

Rimini

| 21:16 - 21 Gennaio 2021

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri, 20 gennaio 2021, ha deliberato gli incarichi ai Consiglieri Regionali eletti dalle Società domenica 10 gennaio. Il nuovo Vicepresidente Vicario è l'Avvocato Giacomo Fantazzini, al quale è stata assegnata anche la delega agli Affari Generali e quella ai rapporti con il Calcio Femminile, con il Calcio a 5 e con gli eSPORTS. Vicepresidente Ordinario Vincenzo Credi, che con Carlo Poli ha ricevuto la delega all'attività agonistica per i campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria, mentre la delega all'attività agonistica per i campionati di Eccellenza e Promozione è stata conferita a Giuliano Gandolfi. La carica di Coordinatore delle Delegazioni Provinciali, introdotta dal Presidente Regionale Simone Alberici, è stata data a Biagio Dragone, coadiuvato da Celso Menozzi in questo compito; contestualmente Dragone è stato anche insignito del ruolo di Coordinatore della Giustizia Sportiva e di Consigliere deputato a mantenere i rapporti con il CONI. L'attività giovanile sarà gestita da un "pool" di Consiglieri.

La delega specifica è stata assegnata a Franco Fancelli, che sarà aiutato da Celso Menozzi e da Massimiliano Rizzello, Coordinatore Federale Sgs Emilia Romagna. L'attività di Calcio a 5 e di Calcio Femminile sarà ancora gestita rispettivamente da Alessandro d'Errico e da Alberto Malaguti, che nella Promozione dell'Attività Giovanile e del Calcio Femminile si avvarrà della collaborazione di Rebecca Bottoni. Contestualmente sono stati confermati tutti i Delegati Provinciali fino al 30 giugno 2021 con due piccole eccezioni per le Delegazioni Provinciali di Bologna e di Modena, i cui Delegati, Franco Fancelli e Vincenzo Credi, sono stati eletti come Consiglieri Regionali. A Bologna, Franco Fancelli ricoprirà il ruolo di reggente della Delegazione, così come farà Gianfranco Giovanardi, già vice di Credi, a Modena. Disposta la designazione di Responsabili del Calcio a 5 in ognuna delle nove province dell'Emilia Romagna. Confermata la costituzione di Consulte Territoriali, indispensabili per permettere alle Società di individuare i nuovi Delegati e per far sentire ancora di più la voce dei Club, riportati al centro del movimento. Nella gestione di queste nuove realtà collaboreranno i Delegati Assembleari. Confermata infine Sara Bottarelli come Segretario del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna.