Calcio D, Eugenio Benuzzi è il nuovo allenatore del Corticella

| 19:49 - 21 Gennaio 2021

Eugenio Benuzzi.

Nonostante il punto sula campo della leader Corticella, il club emiliano – fanalino di coda del girone D – ha cambiato mister. Il nuovo tecnico ’ex mister è Eugenio Benuzzi, classe 1958, di San Giovanni in Persiceto. Benuzzi è tecnico esperto della categoria avendo allenato Centese, Giacomense con la quale ha vinto una Coppa Italia e i campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D, arrivando a seguire la squadra anche in Lega Pro, Mezzolara, Porto Tolle, Correggese per due stagioni, Ravenna (al posto di Affatigato) e Forlì (sostituì Bardi e poi esonerato lasciò il posto a Bettini). Tra i professionisti, in serie C, ha allenato anche la Centese e l’Iperzola.

Una decisione evidentemente già presa. Un ritorno in pista che coinciderà con la gara interna di domenica prossima quando i bolognesi riceveranno la visita del Lentigione.