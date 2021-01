Raffiche di vento, nuova allerta meteo nel riminese

Attualità

| 17:37 - 21 Gennaio 2021

Previsti venti forti.



Una intensa saccatura atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo, vento in rinforzo e piogge intermittenti. Temperature prima in rialzo poi in flessione da Domenica 24.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 21/01/2021 ore 15:30



Venerdì 22 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: rovesci in montagna tra mattina e pomeriggio con piovaschi sulle zone collinari, asciutto su pianura e costa. Piogge deboli/moderate in serata su tutto il territorio.

Temperature: minime comprese tra +3°C e +7°C, massime comprese tra +10°C e +14°C.

Venti: moderati da Sud/Sud-Ovest con rinforzi in serata.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta gialla/arancione per vento su collina/montagna.



Sabato 23 Gennaio 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso con schiarite al mattino in pianura. Coperto in serata.

Precipitazioni: deboli piogge su Appennino ed alte colline tra mattina e pomeriggio con quota neve sui 1000m. Assenti altrove. Serata asciutta su tutta la provincia.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +7°C, massime comprese tra +9°C e +12°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 24 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: deboli piogge tra mattina e pomeriggio su tutto il territorio, in esaurimento in serata. Quota neve sui 700m con accumuli di alcuni centimetri in montagna.

Temperature: in calo, minime comprese tra +4°C e +6°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: instabilità Lunedì 25 con cieli coperti e residue precipitazioni e neve fino a medie quote. Stabile da Martedì con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in linea con il periodo.

