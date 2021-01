Coronavirus Rimini: sei decessi e 127 nuovi casi, +2 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:35 - 21 Gennaio 2021

I dati di giovedì 21 gennaio.



Sono 127 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 per la provincia di Rimini, con prevalenza di asintomatici (65) sui sintomatici (62). Il territorio riminese continua ad essere tra i più colpiti, ma le province con il maggior numero di contagi sono Bologna (260), Modena (216) e Reggio Emilia (144). In regione in totale 1320 casi giornalieri su 21.949 tamponi, tasso di positività del 6%. Ancora considerevole il numero di decessi, 73, sei per il riminese: tre donne di 80, 89 e 91 anni, tre uomini di 81, 83 e 94 anni (età media totale 86,3 anni). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.787 in più. Da segnalare per il riminese un nuovo aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+2), per un totale di 28 pazienti.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 52.037 (-540 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.363 (-494), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 218 (-12 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.456 quelli negli altri reparti Covid (-34, 4,7% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:17 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (-1), 19 a Reggio Emilia (+1), 43 a Modena (-3), 41 a Bologna (-3), 14 a Imola (-1), 26 a Ferrara (-3), 11 a Ravenna (-3), nessun ricoverato a Forlì (come ieri),5 a Cesena (invariato) e 28 a Rimini (+2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.731 a Piacenza (+77 rispetto a ieri, di cui 45 sintomatici), 14.649 a Parma (+85, di cui 52 sintomatici), 27.573 a Reggio Emilia (+144, di cui 61 sintomatici), 36.716 Modena (+216, di cui 120 sintomatici), 40.878 a Bologna (+260, di cui 135 sintomatici), 6.506 casi a Imola (+41, di cui 27 sintomatici), 11.696 a Ferrara (+90, di cui 31 sintomatici), 15.755 a Ravenna (+109, di cui 66 sintomatici), 7.591 a Forlì (+94, di cui 72 sintomatici), 8.572 a Cesena (+77, di cui 52 sintomatici) e 18.911 a Rimini (+127, di cui 62 sintomatici).