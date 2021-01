Misano, stanziati 60 mila euro per le potature degli alberi

Attualità

Misano Adriatico

| 15:02 - 21 Gennaio 2021

Il piano di potature, affidato a Geat.

Si è avviato in questi giorni il piano di potature del patrimonio arboreo del Comune di Misano Adriatico. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare una cifra importante, pari a 60.000 euro, per un intervento che riveste una duplice valenza.



“Misano Adriatico può vantare un patrimonio arboreo considerevole – spiega l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi –. E’ fondamentale conservarlo nelle migliori condizioni, non solo per motivi di decoro urbano, perché un ambiente bello da vedere influisce sulla qualità delle nostre vite, ma anche per ragioni di sicurezza. L’attività, infatti, ci consente di monitorare lo stato di salute e la stabilità degli alberi, riducendo il rischio di cadute in caso dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici avversi”. Il piano di potature, affidato a Geat, interessa parchi e viali, nell'ambito di un programma a rotazione che prevede di intervenire su tutte le alberature del territorio.