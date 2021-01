Coronavirus San Marino: i nuovi casi sono 17, nove i guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:58 - 21 Gennaio 2021

Bollettino Covid San Marino 21 gennaio 2021.



A San Marino cresce nuovamente il tasso di positività dopo diversi giorni in cui si era attestato a un valore inferiore al 10%: I diciassette nuovi casi su 165 tamponi infatti corrispondono a un tasso di positività del 10,30%. Sono nove invece le nuove guarigioni, che portano il totale, dal 1 luglio, a 1883, mentre i casi, sempre dal 1 luglio, sono stati 2118 con 23 decessi. Cresce il numero dei pazienti in ospedale, a seguito del ricovero di un anziano della Rsa La Fiorina nel reparto Covid: sono 12 (+1) più 11 pazienti in terapia intensiva. Per ciò che concerne la Rsa, il secondo focolaio al momento conta 5 positivi seguiti nella struttura e 6 in ospedale.