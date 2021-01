Vaccino obbligatorio per chi vuole partecipare alle gare amatoriali

Sport

Nazionale

| 14:22 - 21 Gennaio 2021

Una competizione ciclistica.



L'idea di un patentino vaccinale continua a dividere e a far discutere l'opinione pubblica. Negli ultimi giorni è stato l'assessore alla sanità del Lazio a rilanciare la proposta. Già chi riceverà a febbraio la seconda dose del vaccino anti Covid potrà aver accesso a cinema, piscine e palestre nel Lazio, secondo le intenzioni dell'amministrazione regionale. A livello sportivo, qualche giorno fa, era stato il presidente della commissione sport della conferenza delle regioni, Tiziana Gibelli, a lanciare l'idea dell'obbligo di vaccinazione per gli sportivi amatoriali. Un'idea che sarebbe condivisa con diverse regioni e al vaglio del governo. In pratica, qualora dovesse essere approvata, sarebbe necessario esibire il certificato vaccinale, non solo per entrare in palestra e piscina, ma anche per partecipare a una competizione amatoriale di calcetto, ciclismo o podismo.