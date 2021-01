Il Lions regala un defibrillatore al Rimini Calcio

Sport

Rimini

13:48 - 21 Gennaio 2021

Roberto Giannnii del Lions con il presidente del Rimini Alfredo Rota.



Il Lions Club Ariminus Montefeltro ha donato al Rimini Calcio un nuovo defibrillatore. La consegna è avvenuta questa mattina (giovedì 21 gennaio), alla presenza dei due presidenti: Alfredo Rota per il club biancorosso e l'avvocato Roberto Giannini per il Lions Club Ariminus Montefeltro. Il Rimini Calcio ringrazia per la generosa donazione. "Dove c'è una necessità, noi interveniamo. Noi siamo presenti dove c'è un momento di necessità e bisogno. A noi preme dialogare con tutte le realtà sportive", spiega l'avvocato Giannini.