Rate mutuo e pignoramento casa: sospesi per l'effetto covid

| 13:45 - 21 Gennaio 2021



La situazione Covid e la crisi economica hanno determinato un aumento delle situazioni di debito e aggravato la situazione degli sfratti. Chi si trova ad affrontare un pignoramento immobiliare sulla prima casa, può usufruire di un provvedimento ad hoc inserito nel decreto milleproroghe 2021: sino al 30 giugno 2021 è sospesa “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Lo ricorda Federconsumatori Rimini in una nota. Pertanto, a procedura di pignoramento già iniziata è possibile usufruire di questa sospensione (che non è un cancellamento). Per informazioni, è possibile contattare l'ufficio di Segreteria di Federconsumatori Rimini dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0541.779989.