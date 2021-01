Superbonus 110%: in provincia di Rimini nate 22 aziende edili in più rispetto al 2019

Attualità

Rimini

| 13:21 - 21 Gennaio 2021

Lavori superbonus.



Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti in una nota evidenzia che grazie al Superbonus 110% in provincia di Rimini sono nate 5275 aziende, con un +22 rispetto al 2019. A livello provinciale si evidenzia anche un +51 di attività immobiliari e un +51 nel settore delle attività professionali, tecniche e scientifiche.

“Questi dati, nonostante il contesto fortemente compromesso dal lockdown, confermano la bontà dell’intuizione che il Movimento 5 Stelle ha avuto nel mettere a punto una norma dai tanti aspetti benefici in campo ambientale e sul piano del lavoro”, spiega Croatti. Oggi (giovedì 21 gennaio) è stato inoltre lanciato un portale internet dedicato alla richieste di chiarimento sull'applicazione del superbonus.