Nuova Marecchiese progetto dimenticato? La Lega sollecita il governo

| 13:09 - 21 Gennaio 2021

Il deputato della Lega Jacopo Morrone ha presentato un'interrogazione al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli sulla nuova strada Marecchiese, dicendosi fortemente insoddisfatto della risposta. "Tutti gli attori interessati concordano sulla priorità di quest’opera, ma il Ministero si barcamena trincerandosi dietro iter burocratici, future individuazioni di soluzioni progettuali e determinazione delle risorse finanziarie occorrenti", scrive Morrone. In pratica, rileva il deputato della Lega, "non c’è ancora nulla di concreto, men che meno di deciso e, con i tempi biblici che occorrono in Italia per le opere pubbliche, chissà quanto dovremo ancora attendere”. Sembrano quindi di circostanze la parole del ministro De Micheli a imprenditori e sindaci in un incontro avvenuto un anno fa in Valmarecchia: in quell'occasione il ministro aveva rassicurato sull'inserimento del progetto nell'agenda del governo Conte bis. La nuova Marecchiese non è stata inclusa neppure nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti. Morrone sollecita il governo a concretizzare la promessa, sottolineando infine "l’ottimo lavoro collegiale dei comuni della zona che hanno elaborato uno schema di accordo per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi per efficientare la viabilità della Valmarecchia".