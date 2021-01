Terre di Coriano: lanciato il nuovo portale web per la promozione del territorio

Turismo

| 12:49 - 21 Gennaio 2021

L'assessore Anna Pazzaglia.



Mercoledì 20 gennaio alle ore 21 si è tenuta la presentazione in diretta live streaming di “Terre di Coriano”, il portale web realizzato a completamento della prima fase di un articolato piano di promozione e valorizzazione del territorio che passa attraverso strumenti di comunicazione e azioni di marketing strategico. Lo ha presentato il Sindaco Domenica Spinelli con l’assessore all’ambiente, turismo e valorizzazione del territorio Anna Pazzaglia e la partecipazione dell’agenzia di comunicazione Audio Tre di Rimini, vincitrice del bando per l’assegnazione dell’incarico, nelle persone di Stefano Ravaioli amministratore delegato, Marzia Mecozzi copywriter e Andrea Buzzoni, web and digital media developer.



Nel corso della diretta, con il supporto delle immagini in real time della navigazione all’interno delle diverse sezioni, sono state raccontate le peculiarità del nuovo portale, a partire dalla sua fruibilità intuitiva ed immediata con una leggibilità paragonabile alla consultazione di una bella rivista. Il portale, dinamico e in continua evoluzione, contiene tutta una serie di informazioni utili al viaggiatore: itinerari artistici e paesaggistici, curiosità, tipicità ed eccellenze, eventi in programma. Ma soprattutto contiene l’offerta di servizi e prodotti, che si sviluppa nelle sezioni dedicate all’ospitalità, chiamata “Alloggiare” e all’enogastronomia, chiamata “Gustare”, con la presentazione di tutte le aziende aderenti al progetto, consultabili nelle pagine dedicate alle singole aziende con scheda specifica e sezione contatti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità mediante dispositivi mobile e all’interazione con il pubblico attraverso l’iscrizione alla newsletter che permette di essere aggiornati su offerte, eventi e news.



Durante la diretta è intervenuto anche il presidente della Pro Loco Coriano Fabio Cavola, sarà la proloco a farsi carico, dell’aggiornamento del sito e dell’inserimento delle nuove schede degli operatori.