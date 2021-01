Nuova scuola Repubblica in piazzale Curtis, gli insegnanti contro lo spostamento

Attualità

Cattolica

| 12:46 - 21 Gennaio 2021

L'ingresso della scuola Repubblica di Cattolica, oggetto del contendere.



La scuola Repubblica di Cattolica va rifatta, ma non spostata. Questa in sintesi la posizione di alcuni insegnanti del plesso che si schierano dietro a una lettera nella quale riassumono in modo ordinato la loro posizione in merito, entrando subito a gamba tesa sull'ipotesi ricostruzione in piazza De Curtis: «È poco consona alle esigenze della città: non serve alterare e modificare un contesto per costruire una scuola quando ha già una sua collocazione. Mantenere la scuola Repubblica dove è ora è importante, perché il quartiere “centro” ha bisogno di una scuola primaria facilmente accessibile dai residenti del luogo, perché è anche la scuola che dà valore al quartiere stesso e perché è possibile ricostruire su quella esistente una struttura ridimensionata, visto che il numero attuale degli alunni frequentanti è decisamente inferiore a quello erroneamente stimato (ci sono circa due sezioni per classe con una media di 20-22 bambini ciascuna). Mantenere la scuola dov’è è importante per continuare la relazione con il centro culturale polivalente, con il museo e con il territorio circostante, relazione che si protrae da lungo tempo ed ha offerto tanti stimoli ed occasioni di crescita e formazione a favore degli alunni e degli insegnanti stessi. Noi docenti del plesso Repubblica continuiamo a chiedere una nuova scuola, ma collocata dove è ora».