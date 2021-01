Doveva essere in carcere ma girava indisturbato per Rimini: preso rapinatore 25enne Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapina: è stato condotto subito ai Casetti

Cronaca Rimini | 12:27 - 21 Gennaio 2021

Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Rimini hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bologna nei confronti di un 25enne ucraino, pregiudicato, che si aggirava senza meta insospettendo i due radiomobilisti. Fermato e controllato, è risultato a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bologna poiché non aveva ottemperato agli obblighi a cui sottoposto a seguito di una condanna di 8 mesi per il reato di rapina.

Terminati gli accertamenti è stato portato al carcere di Rimini.



