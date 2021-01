Nuova centralina per un semaforo sulla superstrada di San Marino

Attualità

Coriano

21 Gennaio 2021

Enel Sole, gestore dell’illuminazione pubblica per il Comune di Coriano, ha comunicato che tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio arriverà una nuova centralina per la gestione del semaforo che gestisce l’incrocio tra la superstrada di San Marino e le vie Cesare Pavese e Rovereta. La centralina era stata ordinata nuova perchè quella attualmente in uso, nonostante gli innumerevoli tentativi di riparazione, non è più idonea. Per motivi di sicurezza verrà interdetto al traffico l’attraversamento e l’inversione a U sulla Superstrada di San Marino nell’incrocio con via Pavese e Rovereta.