Nuovo programma per la sala virtuale del Cinema Tiberio

| 11:23 - 21 Gennaio 2021

L'ingresso del cinema Tiberio.



Novità, film d’animazione e classici del cinema su #Iorestoinsala con il cinema Tiberio di Rimini, che continua a proporre titoli d’interesse per un progetto volto a sostenere – legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al piccolo cinema di quartiere (come lo stesso Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.



Le novità disponibili per questa settimana (fino al 27 gennaio) battono bandiera francese e sono la commedia "Imprevisti digitali" di Gustave Kervern & Benoît Delépine, vincitore dell’Orso d’argento alla 70° Berlinale tratto dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras e candidato all’Oscar 2012.



La sezione dedicata ai classici propone questa settimana il capolavoro di Charlie Chaplin "Il grande dittatore", monito all’umanità sui pericoli del nazismo tra le risate della satira uscito nel 1941. Sono ancora disponibili i film "Padrenostro" di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, la raccolta di cortometraggi animati "Racconti d’inverno", dedicato agli spettatori più piccoli e l’ultimo film del compianto regista Kim Ki-duk "Il prigioniero coreano".



Oltre al biglietto singolo sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi, tilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente. Per informazioni chiamare il 328 2571483.