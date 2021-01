Pallavolo, torna il campionato di serie B maschile

Sport

Repubblica San Marino

| 08:18 - 21 Gennaio 2021

Stefano Mascetti.



Sabato 23 gennaio parte il campionato di serie B maschile 2020/2021. La Fipav, con l’intento di limitare al massimo le trasferte, ha diviso ogni girone in due gruppi. La Titan Services San Marino giocherà partite di andata e ritorno contro Geetit Bologna, Kerakoll Sassuolo, Consar Ravenna, Sab Heli Rubicone e Querzoli Forlì. Poi affronterà, in partite singole, le squadre facenti parte dell’altro gruppo: Wimore Energy Parma, Canottieri Ongina, Moma Anderlini Modena, Modena Volley, Stadium Mirandola e Ama San Martino Reggio Emilia. La classifica finale sarà unica e decreterà sia le partecipazioni ai play-off, sia le retrocessioni. I sammarinesi inizieranno in trasferta contro il Bologna.



“La formula è più che accettabile, dati i tempi che viviamo – dice Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services – In serie B avresti il bisogno di confrontarti anche con realtà “lontane” dalla tua zona geografica ma non credo si possa fare diversamente, oggi come oggi”.



Come se lo immagina questo campionato così anomalo? “Me lo immagino difficile e il nostro obiettivo, come l’anno scorso, è la salvezza. La squadra è giovane, con diversi giocatori nati dopo il 2000. I ragazzi sono migliorati ma da qui a dire che possiamo ambire a obiettivi diversi, ce ne passa. Come tutti, non abbiamo fatto amichevoli e degli avversari, tranne Rubicone e Forlì, sappiamo poco e niente. E’ un po’ come tornare a 20/30 anni fa quando conoscevi le caratteristiche delle altre squadre per “sentito dire”. Sabato prossimo, dopo un anno senza agonismo, l’unica cosa che conta è riuscire a giocare. Il risultato lo mettiamo in secondo piano”.



La Titan Services sale a Bologna con qualche problema di formazione. Il libero titolare Samuele Rizzi si è infortunato a una caviglia e ne avrà per un po’. Dovrebbe esordire nel ruolo il 2003 Manuel Broccoli. Il capitano Andrea Lazzarini ultimamente non si è allenato per gli ormai ricorrenti problemi alla schiena. Assente anche l’esperto centrale Matteo Zonzini.



Prossimo turno: (1^ giornata). Sabato 23 gennaio ore 20.30 a Bologna: Geetit Bologna – Titan Services San Marino.