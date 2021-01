Calcio D, Marignanese Cattolica ingaggia il difensore Yusuf Camara, ex Mantova

Sport

Cattolica

| 18:12 - 20 Gennaio 2021

La Marignanese Cattolica ha tesserato l’aitante difensore della Guinea Yusuf Camara, classe 1998, due stagioni fa al Mantova in serie D (14 presenze) e poi alla Correggese In Eccellenza vincendo il campionato (24 presenze). Quest’anno era in Eccellenza al Campagnola. ha vestito la casacca nazionale nell’Under 17 del suo paese. Camara in giallorosso sceglie la maglia numero 18. Pareva che dal Rimini dovesse arrivare ameno un under, invece n on se ne farà nulla. Intanto mister Lilli commenta: "La vittoria contro il Sasso Marconi ci ha dato fiducia e morale, ma la strada da fare è ancora tanta. Domenica affronteremo un avversario difficile, ma per ottenere la salvezza non dobbiamo guardare contro chi giochiamo, ma solo cercare di superare l'ostacolo". Domenica al Calbi arriverà il Prato.

Movimento in uscita per la Bagnolese, che di comune accordo col giocatore ha deciso di mettere sul mercato Daniele Sementina. Il centrocampista classe 2001 sveste il rossoblù, con l'intenzione di andare a cercare maggiore spazio altrove.

In arrivo un nuovo attaccante per la Correggese: si tratta di Manuele Mele, classe 2002, Mele proviene dall'Imolese, società con cui quest'anno ha esordito in Lega Pro.