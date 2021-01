Calcio D, per l'Aglianese solo 0-0 col Corticella. Fiorenzuola (in casa col Forlì) e Correggese ko

Sport

Rimini

| 17:01 - 20 Gennaio 2021

Nella giornata di recupero, risultati favorevoli al Rimini Calcio. L’Aglianese è stata clamorosamente bloccata in casa sul pareggio (0-0) dal fanalino di coda Corticella mentre il Fiorenzuola è stata sconfitto a domicilio dal Forlì (0-1) in pieno recupero con gol di Corigliano a segno. La Bagnolese – prossimo avversario del Rimini – ha battuto la Correggese (1-0) con rete del bomber Formato che si conferma in un gran momento. Risultati che confermano l’equilibrio del girone: ora la squadra di Mastronicola – che ha due partite da recuperare – facendo il pieno può balzare al secondo posto in classifica. Infine il Seravezza – alla terza sconfitta casalinga delle ultime quattro gare interne - è stato battuto a domicilio dal Progresso (1-2).

CLASSIFICA

Aglianese 27 (12 partite giocate), Fiorenzuola 23 (12), Pro Livorno 22 (12), Lentigione 21 (12), Correggese 19 (10), Prato 19 (11), Mezzolara 18 (11), Rimini 17 (10), Bagnolese 17 (12), Progresso 16 (11), Real Forte Querceta 16 (11), Forlì 16 (9), Sammaurese 11 (11), Marignanese 10 (12), Seravezza 8 (11), Sasso Marconi 8 (12), Ghivizzano 6 (12), Corticella 5 (11).

RECUPERI MERCOLEDI’ 27

Corticella-Seravezza (6ª giornata), Correggese-Prato (6ª giornata), Mezzolara-Rimini (7ª giornata), Progresso-Forlì (8ª giornata).