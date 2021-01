Industrie Valentini verso la liquidazione o acquisizione. Si saprà entro il 5 febbraio

Attualità

Rimini

| 16:29 - 20 Gennaio 2021

Stabilimento Industrie Valentini.

Oggi (mercoledì 20 gennaio) si è riunito in videoconferenza il tavolo regionale per analizzare la situazione delle Industrie Valentini di Rimini. Il 5 febbraio l'azienda presenterà in Tribunale il concordato liquidatorio, con riserva legata ad una o più offerte di acquisizione.

Seguirà asta competitiva da parte del Tribunale. I possibili acquirenti non sono ancora usciti allo scoperto. Renzo Crociati della Fillea Cgil riferisce che i nomi non sono stati fatti, nella riunione odierna, ma da rumors si tratterebbe sia di investitori italiani che stranieri, collegati con il settore del legno. L'azienda ha riferito che nei prossimi giorni potrebbe essere formalizzata un'offerta di acquisto da parte di qualcuno di questi investitori. I sindacati, nel contempo, rilanciano le preoccupazioni per i 152 lavoratori in cassa integrazione.

Domani (21 gennaio) si confronteranno con la regione per parlare proprio degli ammortizzatori sociali in scadenza il 7 febbraio, ma l'uscita allo scoperto di un acquirente avrebbe come conseguenza un nuovo tavolo regionale convocato sul tema occupazionale. I sindacati infatti temono che una nuova proprietà possa tagliare in maniera considerevole la forza lavoro.