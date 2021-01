Oltre 160 sanzioni a San Marino, nell'anno della pandemia anche 83 denunce

Cronaca

Repubblica San Marino

Gendarmeria San Marino.

Tempo di bilanci per la Gendarmeria di San Marino relativi all’anno 2020. Le autocertificazioni raccolte da inizio epidemia sono state 99.620, mentre sono state 1477 le verifiche domiciliari per il rispetto delle quarantene. Più ad ampio raggio, considerata la totalità delle attività, sono stati 1344 i controlli presso le attività del territorio,113.877 le persone identificate e 163 le sanzioni pecuniarie elevate. Le denunce sono state 83, undici hanno riguardato minorenni. Sul fronte dei reati, non sono state registrate rapine e sono quasi dimezzate le denunce per danneggiamento, 72 (130 nel 2019). In calo anche il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria, 68 (110 nel 2019). Di questi, 21 consumati in abitazioni (25 nel 2019), 8 in attività commerciali/industriali/artigianali (32 nel 2019) e 10 su veicoli (25 nel 2019). In leggero aumento, 12, le denunce per i tentativi di furto (10 nel 2019).